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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض طعن مرتضى منصور على حكم عزله من رئاسة الزمالك المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وقال مرتضى  منصور، خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، إنه تقدم بـ86 بلاغًا ضد الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، ولم يتم أي إجراء فيها إلى الآن.

وطالب مرتضى منصور بجلسة خاصة مع وزير العدل قائلًا: "أنا عندي مستندات يا معالي الوزير اسمعها وشوفها بنفسك، كل اللي أنا عايزه القانون يتطبق عليّا صح وعلى محمود الخطيب صح، لكن لما يكون في قضية واحد واخد 28 مليون من وزير سعودي، والوزير عامل بلاغ فيه بيقول خد مني الفلوس عشان يعمل منشآت وأخدهم لنفسه، وكل الأجهزة الرقابية قالت وأكدت إن الكلام ده حصل وبرضه البلاغ اتحفظ".

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