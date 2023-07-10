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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤشرات تنسيق الكليات للعام الدراسي 2023 .. وبداية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق2023
تنسيق2023

يبحث طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الكليات للعام الدراسي 2023، وذلك قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بتنسيق الكليات هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بأيام قليلة.

بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023، يوم السبت الموافق 15 يوليو حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، ويتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وكان قد حدد المجلس الأعلى للجامعات، عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والمعاهد بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023/2024، لتكون 75 رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق.

توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024 للجامعات الحكومية والأهلية

تنسيق 2023.. الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

توقعات تنسيق الكليات 2023

وينشر موقع الدستور تنسيق الكليات للعام الدراسي 2022 ويأتي كالتالي:

تنسيق الكليات 2022 علمي علوم ورياضة:

طب المنصورة 387.0

طب سوهاج  386.0

هندسة بترول وتعدين السويس 386.0

طب دمياط 386.0

طب طنطا 383.0

طب أسنان المنصورة 382.0

طب أسنان جنوب الوادي 382.0

طب الاسكندرية 382.0

طب بور سعيد 381.0

طب القاهرة 381.0

طب أسيوط  381.0

طب عين شمس 380.0

طب جنوب الوادي 380.0

طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

طب بنها  379.0

طب الأقصر 379.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

طب المنيا 378.0

طب أسنان الزقازيق 378.0

طب حلوان 378.0

طب أسنان كفر الشيخ 377.0

طب الفيوم  377.0

طب السويس  377.0

طب أسنان المنوفية 377.0

طب العريش  376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب بني سويف 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب سنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية   376.0

طب أسنان الفيوم 375.0

طب أسنان السويس 375.0

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي بنها 373.0

علاج طبيعي القاهرة 373.0

صيدلة سوهاج 373.0

علاج طبيعي السويس 372.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم  366.0

تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

هندسة القاهرة 366.0

هندسة المنصورة 366.0

طب بيطري المنصورة 365.0

حاسبات ومعلومات قنا علوم   365.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم  365.0

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم  365.0

طب بيطري سوهاج 364.0

هندسة الزقازيق 363.0

علاج طبيعي بني سويف 372.0

صيدلة طنطا 371.0

صيدلة جنوب الوادي 371.0

صيدلة الزقازيق 371.0

صيدلة دمنهور 371.0

صيدلة القاهرة 370.0

صيدلة الإسكندرية 370.0

صيدلة بور سعيد 370.

صيدلة عين شمس 370.0

صيدلة المنوفية 370.0

صيدلة أسيوط 370.0

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ  370.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية  370.0

صيدلة مدينة السادات 370.0

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

صيدلة بني سويف 369.0

صيدلة حلوان 369.0

صيدلة الفيوم 369.0

تنسيق كليات الشعبة الادبية 2022

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354.0

ألسن كفر الشيخ 351.0

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية  348.0

سياسة واقتصاد السويس 345.0

سياسة واقتصاد بني سويف 340.0

ألسن عين شمس 338.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0

ألسن الفيوم 337.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0

ألسن بني سويف 333.0

ألسن المنيا 332.0

ألسن سوهاج 331.0

إعلام القاهرة 330.0

ألسن أسوان 330.0

ألسن الأقصر 329.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق   328.0

إعلام المنوفية 327.0

آثار دمياط 326.0

آثار عين شمس 324.0

آثار القاهرة 323.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323.0

حقوق سوهاج 323.0

إعلام بني سويف 321.0

آثار و لغات مطروح 320.0

آثار الفيوم 319.0

الإعاقة والتأهيل بني سويف   319.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس  319.0

آثار أسوان 318.0

آثار الأقصر 317.0

آثار سوهاج 316.0

إعلام جنوب الوادي 316.0

آثار جنوب الوادي 315.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية   315.0

تربية الإسكندرية  312.0

تربية الزقازيق 312.0

تربية بور سعيد 311.0

تربية عين شمس 310.0

تربية المنصورة 308.0

تربية طنطا 307.0

آداب العريش 303.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 303.0

تربية بنها 303.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301.0

آداب القاهرة 300.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299.0

تربية دمنهور 298.0

تربية المنوفية بشبين الكوم  298.0

تربية مطروح 296.0

حقوق دمياط 296.0

تربية طفولة مبكرة بورسعيد  296.0

تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 296.0

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية اختبارات القدرات تنسيق الكليات 2023 توقعات تنسيق الكليات 2023 المجلس الأعلى للجامعات الثانوية العامة 2023

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