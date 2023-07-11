ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي

جريدة الدستور

يزداد البحث عن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بعد انتهاء التقديم منذ يونيو الماضي، ويستعد أولياء الأمر لتجهيز الأوراق اللازمة للتقديم بمجرد إعلان نتيجة القبول المبدئي ودفع المصروفات.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

في هذا التقرير نوضح رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة المقدم فيها الطفل بمجرد إعلان نتيجة القبول المبدئي.

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والذي يكون متاح بمجرد ظهورها من هنا.

اختيار خدمات ولي الأمر

إدخال بيانات ولي الأمر المسجلة

ثم الضغط على الاستعلام عن نتيجة رياض الاطفال والذي يكون متاح على الموقع بمجرد ظهورها

ويكون الإعلان المتاح هو الإعلان المبدئي للقبول للطالب المتقدم في المدرسة التي سجلها ولي الأمر في الرغبات ثم يجب على ولي الأمر دفع المصروفات في هذه المدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

بعد دفع المصروفات في المدرسة يتم تسليم الملف الورقي الذي يشمل الأوراق المطلوبة للطفل ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 وشروط التقديم والقبول

الأوراق المطلوبة للتسليم في المدرسة لمرحلة رياض أطفال 

بعد إعلان القبول المبدئي للطفل في المدرسة المقدم لها يجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق التالية وتسليمها للمدرسة مع المصروفات التي تم دفعها و يجب أولا حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم مع العلم أنه في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

وهذه الأوراق هى

  • 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.
  • شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.
  • صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.
  • وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.
  • ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.
  • في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.
  • حافظة بلاستيك.
txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023/2024.. تفاصيل

txt

بوابة الأزهر الإلكترونية.. طريقة التقديم رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي 2023

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال نتيجة تنسيق رياض الاطفال تنسيق رياض الاطفال رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال رابط الاستعلام عن نتيجة رابط الاستعلام لاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال موقع وزاره التربيه والتعليم نسيق رياض الأطفال

الأكثر قراءة

ميدو يكشف كواليس الصفقة: إمام عاشور وقّع للأهلى.. انتهت

"تعلق بالشباك".. العثور على الغريق الثانى فى شاطئ بورسعيد

"طلقات نارية تصيب ميكانيكيًا ووالده".. لعب العيال انتهى بكارثة فى المنيرة الغربية

«مكسيم الساحل الشمالى» تعلن تسلم عقد التخصيص الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كشف ملابسات تعدى شخص على زوجته بسلاح نارى فى الغربية

"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى