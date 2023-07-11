رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي

يزداد البحث عن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بعد انتهاء التقديم منذ يونيو الماضي، ويستعد أولياء الأمر لتجهيز الأوراق اللازمة للتقديم بمجرد إعلان نتيجة القبول المبدئي ودفع المصروفات.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

في هذا التقرير نوضح رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة المقدم فيها الطفل بمجرد إعلان نتيجة القبول المبدئي.

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والذي يكون متاح بمجرد ظهورها من هنا.

اختيار خدمات ولي الأمر

إدخال بيانات ولي الأمر المسجلة

ثم الضغط على الاستعلام عن نتيجة رياض الاطفال والذي يكون متاح على الموقع بمجرد ظهورها

ويكون الإعلان المتاح هو الإعلان المبدئي للقبول للطالب المتقدم في المدرسة التي سجلها ولي الأمر في الرغبات ثم يجب على ولي الأمر دفع المصروفات في هذه المدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

بعد دفع المصروفات في المدرسة يتم تسليم الملف الورقي الذي يشمل الأوراق المطلوبة للطفل ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

الأوراق المطلوبة للتسليم في المدرسة لمرحلة رياض أطفال

بعد إعلان القبول المبدئي للطفل في المدرسة المقدم لها يجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق التالية وتسليمها للمدرسة مع المصروفات التي تم دفعها و يجب أولا حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم مع العلم أنه في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

وهذه الأوراق هى