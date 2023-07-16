أعلنت أكاديمية الشرطة، عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة عن تفاصيل التقدم للطلاب راغبي التقدم لتسهيل التحاقهم.

إلكترونيًا.. خطوات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023

وجاءت إجراءات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال تحديد مكان الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.

ويتم إجراءات تقديم طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov. eg، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه حيث يتم اتباع الخطوات الآتية:

بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت يتم الدخول منه على صفحة أكاديمية الشرطة.

ويقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة «الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم المحمول، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المرتبطة بقطاع الأحوال المدنية.

في حالة التقدم في يوم سابق للموعد المحدد لفتح باب القبول تظهر رسالة مدون بها الموعد المحدد للتقدم للكلية.

في حالة التقدم في الموعد المحدد، يتم احتساب تاريخ الميلاد إلكترونيًا والتحقق من توافر شرط السن المطلوب، والتحقق من عدم سابقة التقدم في نفس العام.

كان قد أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، مدير أكاديمية الشرطة عن موافقة وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وأيضًا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.