اعرف سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
- سعر الدولار في البنك الاهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر اليوم : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك HSBC 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|اليورو
|34.5927 جنيه
|34.7100 جنيه
|الجنيه الإسترلينى
|39.8236 جنيه
|39.9603 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.9174 جنيه
|36.0463 جنيه
|100 ين يابانى
|22.0365 جنيه
|22.1069 جنيه
|ريال سعودى
|8.2215 جنيه
|8.2481 جنيه
|دينار كويتى
|100.5159 جنيه
|100.8954 جنيه
|درهم إماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4235 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2730 جنيه
|4.2868 جنيه