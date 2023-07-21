اعرف سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك HSBC 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية