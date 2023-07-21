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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اعرف سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023. 

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

  • سعر الدولار في البنك الاهلي المصري :  30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر اليوم : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 20-7-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 20-7-2023

  • بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك HSBC 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
اليورو34.5927 جنيه34.7100 جنيه
الجنيه الإسترلينى39.8236 جنيه39.9603 جنيه
فرنك سويسرى35.9174 جنيه36.0463 جنيه
100 ين يابانى22.0365 جنيه22.1069 جنيه
ريال سعودى8.2215 جنيه8.2481 جنيه
دينار كويتى100.5159 جنيه100.8954 جنيه
درهم إماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.2730 جنيه4.2868 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023

الدولار العملات الاجنبية اليورو الجنيه الاسترليني الجنيه المصري

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