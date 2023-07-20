استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، عند المستوى الذي سجلته منذ عدة أشهر مع تثبيت سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو والعملات العربية، اليوم الخميس 20-7-2023.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 34.43 جنيه للشراء، 34.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 34.43 جنيه للشراء، 34.66 للبيع.

بنك البركة : 34.60 جنيه للشراء، 34.76 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 34.60 جنيه للشراء، 34.76 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 34.50 جنيه للشراء، 34.78 للبيع.

بنك سايب: 34.54 جنيه للشراء، 34.77 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 34.56 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، و في بنك مصر إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

وسجل الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري 99.65 جنيه للشراء، و100.67 للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 97.29 جنيه للشراء، و100.99 للبيع، وفي بنك القاهرة 100.40 جنيه للشراء، و100.99 للبيع، وفي بنك مصر 100.36 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.