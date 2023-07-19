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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 19-7-2023

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الاربعاء 19 يوليو شهد تباين خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو اليوم الاربعاء تحديث يومي 

آخر تحديث لـ سعر اليورو الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 أمام العملة المحلية خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 

استقر سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في البنوك

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-7-2023

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-7-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

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