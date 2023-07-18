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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-7-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الثلاثاء

نرصد آخر تحديث لـ سعر اليورو الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات أمام العملة المحلية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع .

اليورو سعر اليورو منتصف التعاملات الجنيه المصري العملة المحلية

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