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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: توقعات بتراجع الاقتصاد البريطانى بصورة أكبر من منطقة اليورو العام المقبل

منطقة اليورو
منطقة اليورو

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن هناك توقعات بتراجع الاقتصاد البريطاني بصورة أكبر من منطقة اليورو العام المقبل.

أوضحت الوكالة، أنه بينما تكافح المملكة المتحدة لبناء أي زخم، فمن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.5٪ هذا العام و 1٪ بعد ذلك، حيث تساعد الارتدادات القوية من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا- وألمانيا في عام 2024- على تعزيز أداء المنطقة.

ويتوقع الاقتصاديون، خفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام، حيث سيتراجع النمو الاقتصادي في بريطانيا أكثر من منطقة اليورو في العام المقبل، وسيظل التضخم مرتفعًا، وفقًا للتوقعات الجديدة التي ترسم خلفية قاتمة للانتخابات العامة المقبلة.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪ في عام 2024، أي أقل بكثير من مكاسب 1٪ المتوقعة في منطقة اليورو، وفقًا لمسح شهري أجرته وكالة بلومبرج الامريكية للاقتصاديين.

أوضح التقرير، أنه في حين أن بعض الاقتصاديين، بمن فيهم محللو بلومبرج ، أثاروا شبح الركود المحتمل هذا العام، لا يزال معظم الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن تتجنب المملكة المتحدة الانكماش المطول، ومع ذلك، فإنهم يرون توقعات متدهورة وركودًا حتى عام 2024، وهو ما لن يفعل الكثير لدعم محاولة رئيس الوزراء ريشي سوناك للفوز بالانتخابات التي يجب إجراؤها بحلول أوائل عام 2025.

وانخفضت الثقة بشكل حاد بين كبار المسؤولين الماليين لبعض أكبر الشركات المدرجة في المملكة المتحدة،  كان صافي رصيد 10٪ من المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع أقل تفاؤلًا بشأن الآفاق المالية لأعمالهم مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، بانخفاض عن رصيد بنسبة 25٪ كانوا أكثر تفاؤلًا في الربع الأول.

وستضع كل من حكومة المحافظين والمعارضة العمالية الاقتصاد في قلب حملتهما الانتخابية في محاولة لكسب الأسر والشركات المحاصرة، حيث يتمتع المحافظون حاليًا بـ 25٪ فقط من الأصوات مقارنة بـ 43٪ لحزب العمال.

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