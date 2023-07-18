استقرار أسعار الدولار وارتفاع "اليورو" وتباين الإسترليني في بداية التعاملات

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، فيما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" وتباين الجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين (4-8) قروش شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 34.54 جنيه للشراء و34.74 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 34.66 جنيه للشراء و34.84 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.65 جنيه للشراء و34.76 جنيه للبيع.وسجل الجنيه

الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 40.18 جنيه للشراء و40.42 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا 40.31 جنيه للشراء و40.54 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 40.33 جنيه للشراء و40.47 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.78 جنيه للشراء و100.80 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.