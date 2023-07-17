منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-7-2023

خلال منتصف التعاملات، شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاثنين

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

ثبت سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.