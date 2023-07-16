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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الاحد 16 يوليو 2023 في التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية حيث بلغ نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الأحد

"الدستور" يقدم آخر تحديث لـ سعر اليورو الاحد الموافق 16 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الاحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري .. وارتفاع اليورو والإسترليني

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

لم يتغير سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 15 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

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