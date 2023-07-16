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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري .. وارتفاع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

  
استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري .. وارتفاع اليورو والإسترليني
 

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية .
ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع .
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء ، و 30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "يورو" ارتفاعا ملحوظا ما بين 22 - 33 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 34.45 جنيه للشراء، 34.68 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 34.56 جنيه للشراء، و34.80 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.46 جنيه للشراء، و34.57 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 30 - 35 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي الأهلي ومصر، سجل الإسترليني 40.24 جنيه للشراء، و40.54 جنيه للبيع .
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 40.37 جنيه للشراء ، و40.68 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 40.31 جنيه للشراء ،40.44 جنيه للبيع .
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي، سجل 8.38 جنيه للشراء ، و8.39 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي، سجل 99.81 جنيه للشراء ، 100.80 جنيه للبيع .

أسعار صرف الدولار اليورو والإسترليني الدولار الجنيه المصري

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