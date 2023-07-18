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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-7-2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، استقرار في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويبحث الكثير من المواطنين على سعر الدولار مما أدى إلى تصدره محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 

استقر سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار وارتفاع "اليورو" وتباين الإسترليني في بداية التعاملات

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 17-7-2023

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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