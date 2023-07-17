سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

مع بدء التعاملات الصباحية شغل بال المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 17-7-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقر سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023، لتسجل أسعار الدولار بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17-7-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الاثنين أمام سعر الجنيه المصري.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه المصري عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو أمام الجنيه في البنك الأهلى

وبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو في البنك الأهلي عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو أمام الجنيه المصري في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو أمام الجنيه في بنك مصر نحو30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الاثنين 17 يوليو 2023 نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو في البنك التجاري الدولي «cib»

وبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يوم الإثنين 17 يوليو 2023 نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.