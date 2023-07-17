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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 17-7-2023

الدولار
الدولار

خلال منتصف التعاملات، بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023، استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وشهد تصدرًا في محرك بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 17  يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد 16-7-2023 (تحديث)

الأجهزة الكهربائية: أزمة الدولار وجهت الدولة لمسار اقتصادي صحيح

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات سعر الدولار الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاثنين

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