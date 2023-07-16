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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد 16-7-2023 (تحديث)

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يوليو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وشهد تصدرًا في محرك بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

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سعر الدولار اليوم الاحد خلال منتصف التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 16 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 15 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 16 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 16  يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاحد 16 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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