تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية سجل استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وشهد تصدرًا في محرك بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

شهد سعر الدولار اليوم الاحد 16 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

خلال التعاملات المسائية، سجل سعر الدولار اليوم الأحد 16 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 16 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 16 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاحد 16 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.