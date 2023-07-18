سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 18-7-2023

مع بدء الصباح يسعى المواطنون المسافرون للخارج لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 18-7-2023 عبر جوجل، حيث سجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، ووصل في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، ومبلغ 30.85 جنيه للبيع، بينما فى البنك التجارى الدولى cib وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع، واستقرت باقي العملات الأجنبية في الساعات الأولى.

سعر الدولار اليوم في مصر

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 18-7-2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 18-7-2023.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 34.46 جنيه للشراء، و34.57 للبيع، اليوم الأثنين 17-7-2023 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري نحو 40.31 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.60 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع، اليوم الأثنين 17-7-2023 في البنوك.

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