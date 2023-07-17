مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة طورت الوحدة الصحية بشربين لعلاج المرضى

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من الخدمات لسكان قرية أبوجلال بمركز شربين التابعة لمحافظة الدقهلية، من خلال تطوير البنية التحتية وتوصيل الغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل بعد ترميمها، واهتمت المبادرة بالمجال الطبي لذلك طورت الوحدة الصحية، وأدخلت الأجهزة الطبية الحديثة لها لعلاج المرضى، وإنهاء المعاناة التي استمرت معهم لسنوات طويلة.

المبادرة طورت الوحدة الصحية لعلاج المرضى

«خالد رماح» يعيش في قرية أبوجلال بمركز شربين التابعة لمحافظة الدقهلية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية هو وسكان القرية بسبب قلة الخدمات الموجودة بالقرية، الأمر الذي جعل الحياة تصبح صعبة على السكان وتمنوا فقط أن تنتهي تلك الأزمة، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت أحلام السكان بتطوير وإحلال البنية التحتية وإدخال الخدمات للقرية.

وقال خالد رماح خلال حديثه لـ«الدستور»، إنه شاهد التطور الذي يجرى داخل القرى المجاورة له من خلال «حياة كريمة»، وكيف ساعدت في تحسين حياة السكان من خلال الإنشاءات التي تنفذها المبادرة في المجال الطبي والرياضي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب الشقق السكنية التي جرى تنفيذها على أعلى مستوى، ومد خطوط الغاز والصرف الصحي لكثير من البيوت، للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا.

وذكر أن المشاركة في هذا المشروع القومي الضخم شرف كبير لأي مواطن أو عامل، حيث إنه من ضمن الفريق الذي يقوم بعمليات التطوير.

وأضاف أن المبادرة وفرت فرص عمل لكثير من سكان القرى التي جرى تطويرها، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما وفروا الكثير والكثير من الخدمات للسكان.

كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يصل الليل بالنهار لتأسيس دولة قوية تشمل جميع المواطنين بالرعاية، من خلال مبادرة «حياة كريمة» التي وفرت حياة هادئة للسكان بعد سنوات طويلة من المعاناة والفقر.