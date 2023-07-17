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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طليقة حسن شاكوش: "خليته يصلي في آخر أيامنا.. وده سبب الانفصال"

ريم طارق
ريم طارق

قالت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن “السوشيال ميديا” أحد أهم أسباب انهيار علاقتهما، بعد الهجوم الذي تعرضت له هي وزوجها من قبل عددٍ من الحسابات المجهولة.

وأضافت " ريم طارق"، خلال لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "والدي تواصل مع أسرته وطلب منهم إعادة مقتنياتي الشخصية، لكنهم رفضوا وأصروا على مقابلتهم في الكافيه، لكن بابا قالهم أنا عندي بيت، والمفروض إنكم زي ما أخدتوها من البيت تعرفونا ايه اللي بيحصل عشان لو عندها غلط أربيها، ولو بنتي فيها عيب هتنازل لكم عن كل حاجة". 

وتابعت: "حررت محضر إثبات حالة بأن أغراضي ومقتنياتي الشخصية في بيت الزوجية، وهذا الأمر لم يعجبه هو وأهله، وبعت قالي أنتِ بتكتبي على السوشيال ميديا؟! دي لعبتي وهتسلى عليكِ وهعمل شركة تتسلى عليكِ أنتي وأهلك".

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وتابعت: “حسن شاكوش نفذ تهديده ونشر صوري على السوشيال، واتكتب عليها إني سبوبة واللي عاوز يدفع أكتر".

وأكملت: "حسن مصرفش عليّ جنيه ومجابليش حاجة، جاب لي شبكة بسيطة جدا، وكتبت مؤخر 500 ألف جنيه، وبيقول 5 ملايين جنيه، بيكدب وبيطلع شائعات بسبب سر أنا حفظته لنفسي ومش هطلعه لحد، رغم إني وقفت معاه في مشكلاته وفي أخر أيام زواجنا خليته يصلي، وده كان مستبعد".

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