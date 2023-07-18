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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في البنوك

اليورو
اليورو

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18 يوليو سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.70 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الثلاثاء

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية أمام العملة المحلية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع .

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