سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في جميع البنوك العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية