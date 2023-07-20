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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع. 

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في جميع البنوك العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023. 

سعر الدولار اليوم 

 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي Cib : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم

منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 19-7-2023

  • بنك المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر : 30.85 جنيه للشراء،  30.95 للبيع.
  • بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
الدولار الأمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
اليورو34.5927 جنيه34.7100 جنيه
الجنيه الإسترلينى39.8236 جنيه39.9603 جنيه
فرنك سويسرى35.9174 جنيه36.0463 جنيه
100 ين يابانى22.0365 جنيه22.1069 جنيه
ريال سعودى8.2215 جنيه8.2481 جنيه
دينار كويتى100.5159 جنيه100.8954 جنيه
درهم إماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.2730 جنيه4.2868 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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تقرير: التشديد المستمر للأوضاع المالية أدى للضغط على العملات الوطنية الإفريقية

الدولار العملات الاجنبية اليورو الجنيه الاسترليني البنك المركزي المصري

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