سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023
واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.
كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في جميع البنوك العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 20-7-2023.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- البنك التجاري الدولي Cib : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
- المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|اليورو
|34.5927 جنيه
|34.7100 جنيه
|الجنيه الإسترلينى
|39.8236 جنيه
|39.9603 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.9174 جنيه
|36.0463 جنيه
|100 ين يابانى
|22.0365 جنيه
|22.1069 جنيه
|ريال سعودى
|8.2215 جنيه
|8.2481 جنيه
|دينار كويتى
|100.5159 جنيه
|100.8954 جنيه
|درهم إماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4235 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2730 جنيه
|4.2868 جنيه