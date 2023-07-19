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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين 7 و10 قروش شراء وبيعًا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر اليورو 34.49 جنيه للشراء، و34.65 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الوروبية 34.60 جنيه للشراء، و34.77 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.68 جنيه للشراء، و34.80 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني تراجعًا ما بين 17 و22 قرشا شراء وبيعًا في البنوك المصرية.

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 40.01 جنيه للشراء، و40.24 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني استقرارًا ليبلغ 40.14 جنيه للشراء، و40.37 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 40.42 جنيه للشراء، و40.56 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 99.74 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار صرف الدولار الجنيه البنوك المصرية اليورو

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