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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 20-7-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت عند التراجعات التي سجلتها منذ بداية الشهر الجاري، حيث لجأت أغلب شركات الحديد في مصر إلى تخفيض سعر طن الحديد مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، كما تراجعت أسعار الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، وسعر طن الحديد والأسمنت الخميس 20-7-2023

سعر طن الحديد 

  • سعر الحديد الاستثمارى: 36625.76 جنيه.
  • متوسط سعر الحديد الخام : 112.17دولار / الطن المترى.

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  • طن الحديد عز : 38,800 جنيه
  • حديد سرحان: 36,500 جنيه
  • حديد المراكبى: 37,000 جنيه
  • طن الحديد بشاى: 38,200 جنيه
  • حديد العتال: 37,500 جنيه
  • حديد عطية: 37,000 جنيه
  • حديد المصريين: 37,800 جنيه
  • حديد الكومى: 37,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت وادي النيل 1,680 جنيها
  • أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات
  • أسمنت العسكري 1,730 جنيها
  • أسمنت سيناء 42.5 - 1,700 جنيه
  • أسمنت حلوان 1,750 جنيها
  • أسمنت المسلح 1,750 جنيها
  • لاسمنت النصر 1,700 جنيه
  • أسمنت الفهد 1,680 جنيه
  • أسمنت السهم 1,730 جنيها
  • أسمنت السويدي 1,830 جنيها
  • جنوب الوادي 1,720 جنيها
  • أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
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الحديد سعر الحديد الخام مواد البناء أسعار الأسمنت سعر طن الحديد

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