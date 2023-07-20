مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 20-7-2023

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت عند التراجعات التي سجلتها منذ بداية الشهر الجاري، حيث لجأت أغلب شركات الحديد في مصر إلى تخفيض سعر طن الحديد مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، كما تراجعت أسعار الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، وسعر طن الحديد والأسمنت الخميس 20-7-2023

سعر طن الحديد

سعر الحديد الاستثمارى: 36625.76 جنيه.

متوسط سعر الحديد الخام : 112.17دولار / الطن المترى.

طن الحديد عز : 38,800 جنيه

حديد سرحان: 36,500 جنيه

حديد المراكبى: 37,000 جنيه

طن الحديد بشاى: 38,200 جنيه

حديد العتال: 37,500 جنيه

حديد عطية: 37,000 جنيه

حديد المصريين: 37,800 جنيه

حديد الكومى: 37,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم