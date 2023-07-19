أوكرانيا: روسيا انسحبت من مبادرة "البحر الأسود" لرفع أسعار الحبوب

قال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، إن روسيا انسحبت من مبادرة حبوب البحر الأسود، بهدف ارتفاع أسعار الحبوب وبيع أكبر قدر ممكن من حبوبها بأسعار مرتفعة مع خلطها بالحبوب الأوكرانية المسروقة.

أضاف كوليبا: روسيا تساوم دائما على شيئين؛ المال والأرض، موضحًا أن أوكرانيا تدرك محاولات روسيا للتوصل إلى ترتيبات بديلة لإمدادات الحبوب الإنسانية؛ لإظهار أنه يمكن القيام بذلك دون أوكرانيا.

وتابع "الروس يريدون جني الأموال من هذا لتمويل آلتهم العسكرية.. هذا صحيح بنسبة 100% لأننا نرى أنه بينما يغلقون ممر البحر الأسود، تبحر سفن الحبوب الروسية بكامل طاقتها من روسيا عبر البحر الأسود إلى أسواق أخرى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وقال كوليبا "نعرف مضمون هذه المبادرة، ونعرف الدول التي عرضوها عليها"، مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذها، فسيعني ذلك أنهم سيشاركون في مخطط روسيا، مؤكدا أن أوكرانيا تعمل على منع حدوث ذلك، وتابع "إذا كانت هناك إرادة سياسية لضمان توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فلا بد من وجود طريقة للقيام بذلك".

أوكرانيا تقترح دوريات دولية فى البحر الأسود لتصدير الحبوب

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، عن اقتراح دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن روسيا لتصدير الحبوب.

أضافت الرئاسة الأوكرانية في بيان "نحتاج إلى 80 مقاتلة F 16 لتسريع الهجوم المضاد".

في السياق، تقول روسيا إنها أوقفت صفقة تسمح بتدفق الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن تعليق الصفقة في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين.

وقال إن روسيا ستعود إلى الاتفاق المقرر أن ينتهي يوم الإثنين بعد تلبية مطالبها.

وقال بيسكوف "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

وتقول روسيا إن وقف الاتفاق لا علاقة له بهجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في وقت سابق يوم الإثنين.