ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: روسيا انسحبت من مبادرة "البحر الأسود" لرفع أسعار الحبوب

ارشيفية
ارشيفية

 قال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، إن روسيا انسحبت من مبادرة حبوب البحر الأسود، بهدف ارتفاع أسعار الحبوب وبيع أكبر قدر ممكن من حبوبها بأسعار مرتفعة مع خلطها بالحبوب الأوكرانية المسروقة.

أضاف كوليبا: روسيا تساوم دائما على شيئين؛ المال والأرض، موضحًا أن أوكرانيا تدرك محاولات روسيا للتوصل إلى ترتيبات بديلة لإمدادات الحبوب الإنسانية؛ لإظهار أنه يمكن القيام بذلك دون أوكرانيا.

وتابع "الروس يريدون جني الأموال من هذا لتمويل آلتهم العسكرية.. هذا صحيح بنسبة 100% لأننا نرى أنه بينما يغلقون ممر البحر الأسود، تبحر سفن الحبوب الروسية بكامل طاقتها من روسيا عبر البحر الأسود إلى أسواق أخرى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وقال كوليبا "نعرف مضمون هذه المبادرة، ونعرف الدول التي عرضوها عليها"، مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذها، فسيعني ذلك أنهم سيشاركون في مخطط روسيا، مؤكدا أن أوكرانيا تعمل على منع حدوث ذلك، وتابع "إذا كانت هناك إرادة سياسية لضمان توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فلا بد من وجود طريقة للقيام بذلك".

أوكرانيا تقترح دوريات دولية فى البحر الأسود لتصدير الحبوب

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، عن اقتراح دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن روسيا لتصدير الحبوب. 

أضافت الرئاسة الأوكرانية في بيان "نحتاج إلى 80 مقاتلة F 16 لتسريع الهجوم المضاد". 

في السياق، تقول روسيا إنها أوقفت صفقة تسمح بتدفق الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن تعليق الصفقة في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين.

وقال إن روسيا ستعود إلى الاتفاق المقرر أن ينتهي يوم الإثنين بعد تلبية مطالبها.

وقال بيسكوف "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

وتقول روسيا إن وقف الاتفاق لا علاقة له بهجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في وقت سابق يوم الإثنين.

روسيا حبوب البحر الأسود مبادرة مبادرة حبوب الحبوب الأوكرانية أوكرانيا

الأكثر قراءة

موعد انتهاء الموجة الحارة 2023

القصة الكاملة للعثور على جثة مدير إدارة العمرانية التعليمية بمكتبه

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

ننشر أسماء الطلاب المقبولين لإجراء كشف الهيئة بمدارس تمريض بني سويف

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

المستشار ناجى شحاتة: جماعات الإرهاب وضعتنى على قائمة الاغتيالات واستهدفتنى بـ«آر بى جى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق