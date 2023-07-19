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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 19-7-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، سجل استقرارا في البنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويبحث الكثير من المواطنين على سعر الدولار مما أدى إلى تصدره محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الاربعاء خلال منتصف التعاملات  

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023 شهد استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 

سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023، ثبات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18-7-2023

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

استقرار أسعار الدولار وارتفاع "اليورو" وتباين الإسترليني في بداية التعاملات

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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