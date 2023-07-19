سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

يعرض “الدستور” سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري، حيث حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البنوك المصرية، خلال جلسة الافتتاح وفقا للوحة التعاملات المالية والتي تحديث خلال ساعات اليوم في كل بنك على حد، وفقا لحركة العرض والطلب و إليكم أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك هى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سُعرت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول مصرف أبوظبي الإسلامي العملة الأمريكية بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الوطني الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة وصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البك العربي الأفريقي استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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