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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الأعلاف| تراجع سعر الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الأعلاف تراجع خلال الفترة الحالية، حيث تنعكس أسعار الأعلاف على أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء

بلغت أسعار الذرة صفراء برازيلي اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر12200 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة صفراء أرجنتيي  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 12200 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة صفراء صربي  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 10200 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة صفراء أمريكي  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر10200 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة صفراء روماني  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 10200 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة صفراء بلغاري اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 10200 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

بلغت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 28000 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 44 %  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 27000 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46 % (مستورد) اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 28000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار ردة اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

بلغت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 10000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 42500 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 43500 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعاربذرة فول الصويا  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعار كسب عباد 36% اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 16500 جنيها للطن معبأ أرضه.

بلغت أسعاردي دي جي إس 27% اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 24000 جنيها للطن معبأ أرضه. 

بلغت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 49000 جنيها للطن معبأ أرضه. 

بلغت أسعار  قشر فول الصويا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر 7500 جنيها للطن معبأ أرضه. 

أسعار الذرة صفراء أرجنتيي أسعار الذرة صفراء برازيلي أسعار الأعلاف اسعار الدواجن أسعارصويا 44

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