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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 18-7-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع اقتراب موعد سفر المسافرين إلى المملكة العربية السعودية يشغل بال الكثيرين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-7-2023 عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي مقابل أسعار الجنيه المصري حالة من الثبات بالبنوك المصرية، ليستقر سعر الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري عند مستوى مبلغ 8.24 جنيه للبيع، وقيمة 8.22 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري، بينما في بنكي الأهلي ومصر فاستقرت الأسعار أيضًا عند مستوى 8.23 جنيه للبيع، ومبلغ 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-7-2023

ومن خلال ذلك، تستعرض «الدستور» أسعار الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ثبت سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يوليو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

واستقر سعره أيضا في البنك الأهلي المصري عند مستوى 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يوليو في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على ثباته عند 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يوليو في بنك كريدي أجريكول نحو 8.25 جنيه للبيع، و 8.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية استقرارًا عند 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

ثبت الريال السعودي على سعره في بنك فيصل الإسلامي عند 8.25 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يوليو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحافظ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي على استقراره ليسجل 8.25 جنيه للبيع، و8.24 جنيه للشراء.

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