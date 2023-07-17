سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء التعاملات الصباحية حرص المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، واصل سعر الريال السعودي، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 16 يوليو 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البنوك المصرية

وتعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك

وننشر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية، طبق آخر تحديث وارد من خلال شاشات عرض أسعار العملات بالبنوك المصرية.



سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يوليو في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في بنك مصر

وسجل الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يوليو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في التعاملات الصباحية في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في الساعات الصباحية في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.