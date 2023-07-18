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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: واشنطن لا تفكر في تخفيف العقوبات ضد روسيا لإحياء صفقة الحبوب

جون كيربي
جون كيربي

صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، الاثنين، أن أمريكا لا تفكر في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لإحياء صفقة الحبوب.


وقال كيربي، ردا على سؤال حول إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات أو قيود التصدير المفروضة على روسيا لاستئناف صفقة الحبوب: "ليس لدينا سبب لتغيير موقفنا بشأن هذه القضية".


أخطرت روسيا، الاثنين، المنظمة البحرية الدولية (منظمة تابعة للأمم المتحدة)، بانتهاء العمل بصفقة الحبوب، وسيتم سحب الضمانات الصادرة عن روسيا، المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن "توقف صفقة الحبوب اليوم".


وقال: "الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".


وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو، لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".


وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
 

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