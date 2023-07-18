ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18-7-2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية تعاملات المقاولين والتجار في أول التعاملات الصباحية حرص عمال مواد البناء على معرفة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18-7-2023، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا كبيرًا في الأسواق والشركات والمصانع المحلية، فانخفضت أسعار طن حديد عز ليسجل مبلغ 35500 جنيه بعدما كان قد اقترب على الـ39 ألفًا.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 18-7-2023

وتوفر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم على النحو التالي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

انخفض سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 18 يوليو ليسجل نحو 35500 جنيه.

تراجع اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد سرحان نحو 33500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي نحو 35000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد الدخيلة نحو 35500 جنيه.

ووصل اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد المعادي نحو 32500 جنيه.

وسجل اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد مصر ستيل نحو 33400 جنيه.

بلغ اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر طن حديد المصريين 33700 جنيه.

وصل اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر طن حديد العشري 32000 جنيه.

انخفض اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد بيانكو نحو 32300 جنيه.

ممثل "البيئة" أمام "صناعة النواب": سنعالج مشاكل مصانع الأسمنت الأبيض فورا

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن استخدام مادة "RDF" بمصانع الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

وصل اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر أسمنت المسلح إلى 1750 جنيهًا.

بلغ أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1700 جنيه للطن.

بينما سجل سعر أسمنت المعلم اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1683 جنيهًا.

ووصل سعر أسمنت العسكري اليوم الثلاثاء 18 يوليو إلى 1693 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1830 جنيهًا.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيها في الطن.

وبلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1710 جنيهات في الطن.

تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 18 يوليوبين 1080 إلى 1130 جنيهًا.

بينما يتراوح أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء 18 يوليو بين 1760 و1880 جنيهًا.

كما يتراوح أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 18 يوليو ما بين 3475 إلى 3600 جنيه.

اقرأ أيضًا:

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

طليقة حسن شاكوش: "خليته يصلي في آخر أيامنا.. وده سبب الانفصال"

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة طورت الوحدة الصحية بشربين لعلاج المرضى

أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء سعر طن الحديد والاسمنت الحديد مواد البناء الثلاثاء

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى محافظات مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

رئيس جهاز شئون البيئة: الاقتصاد الأخضر ظهر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية

الأكثر قراءة

تقرير أمريكى: منصات التواصل الاجتماعى تواجه عاصفة من المعلومات المضللة خلال 2024

أولاد حرموا من أمهم 37 سنة.. تفاصيل قصة مبكية فى برنامج "واحد من الناس"

تقرير أمريكى: انسحاب موسكو من صفقة الحبوب يؤدى إلى نوبة تضخم للغذاء

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

تقرير حكومى يحذر: تغير المناخ يهدد الغذاء والأمن والطاقة فى المملكة المتحدة

71 درجة مئوية.. كويتى ينشر فيديو عن تسجيل درجات الحرارة فى بلاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟