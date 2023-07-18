أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18-7-2023

مع بداية تعاملات المقاولين والتجار في أول التعاملات الصباحية حرص عمال مواد البناء على معرفة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18-7-2023، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا كبيرًا في الأسواق والشركات والمصانع المحلية، فانخفضت أسعار طن حديد عز ليسجل مبلغ 35500 جنيه بعدما كان قد اقترب على الـ39 ألفًا.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 18-7-2023

وتوفر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم على النحو التالي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

انخفض سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 18 يوليو ليسجل نحو 35500 جنيه.

تراجع اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد سرحان نحو 33500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي نحو 35000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد الدخيلة نحو 35500 جنيه.

ووصل اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد المعادي نحو 32500 جنيه.

وسجل اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد مصر ستيل نحو 33400 جنيه.

بلغ اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر طن حديد المصريين 33700 جنيه.

وصل اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 سعر طن حديد العشري 32000 جنيه.

انخفض اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر طن حديد بيانكو نحو 32300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

وصل اليوم الثلاثاء 18 يوليو سعر أسمنت المسلح إلى 1750 جنيهًا.

بلغ أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1700 جنيه للطن.

بينما سجل سعر أسمنت المعلم اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1683 جنيهًا.

ووصل سعر أسمنت العسكري اليوم الثلاثاء 18 يوليو إلى 1693 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1830 جنيهًا.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيها في الطن.

وبلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 18 يوليو نحو 1710 جنيهات في الطن.

تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 18 يوليوبين 1080 إلى 1130 جنيهًا.

بينما يتراوح أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء 18 يوليو بين 1760 و1880 جنيهًا.

كما يتراوح أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 18 يوليو ما بين 3475 إلى 3600 جنيه.

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