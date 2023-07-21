سعر الريال السعودى وأسعار الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2023/7/21
استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر مع العطلة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند نفس المستوى السعري الذي تسجله منذ سنوات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي وأسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21 /7 /2023 .
سعر الريال السعودي اليوم
- سعر الريال السعودي في بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية : 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- بنك التنمية الصناعية : 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
- المصرف العربي الدولي : 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري : 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- بنك سايب : 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- المصرف المتحد : 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
- سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري : 99.65 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
- سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
- سعر الدينار الكويتي في بنك مصر : 100.36 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
- سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية : 97.29 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
- البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
- بنك كريدي أجريكول : 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي : 98.09 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
- المصرف المتحد : 93.48 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي – مصر : 97.82 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.