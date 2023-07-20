هل يرفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة؟.. محلل اقتصادى يوضح

كشف هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، عن العوامل التي تدفع المركزي الأمريكي لرفع الفائدة الاجتماع المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن رفع أسعار الفائدة أمر محسوم بالنسبة للفيدرالي، ولكن النبرة التي سيستخدمها الفيدرالي ستشكل فارقًا كبيرًا مع أوضاع الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك أهمية كبيرة لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يوليو.

وتابع: "أتوقع أنه سيتم رفع أسعار الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس للمرة الـ11 في دورة زيادة الفيدرالي الأمريكي".

وأشار إلى أن الأسواق العالمية تراهن على أن تكون زيادة أسعار الفائدة هي الأخيرة التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي، لافتًا إلى أنه سيتم رفع أسعار الفائدة من 5.25% إلى 5.50%.