ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يرفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة؟.. محلل اقتصادى يوضح

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

كشف هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، عن العوامل التي تدفع المركزي الأمريكي لرفع الفائدة الاجتماع المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن رفع أسعار الفائدة أمر محسوم بالنسبة للفيدرالي، ولكن النبرة التي سيستخدمها الفيدرالي ستشكل فارقًا كبيرًا مع أوضاع الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك أهمية كبيرة لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يوليو.     

وتابع: "أتوقع أنه سيتم رفع أسعار الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس للمرة الـ11 في دورة زيادة الفيدرالي الأمريكي".

وأشار إلى أن الأسواق العالمية تراهن على أن تكون زيادة أسعار الفائدة هي الأخيرة التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي، لافتًا إلى أنه سيتم رفع أسعار الفائدة من 5.25% إلى 5.50%.

مواد متعلقة

خبير اقتصادى يوضح مسببات تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر 

"المصريين الأحرار": قرارات العفو الرئاسى أثلجت صدور المواطنين

"المستقلين الجدد": قرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى يدل على النوايا الصادقة

"التهامى" عن العفو الرئاسى: مصر فاقت أوروبا فى تطبيق معايير حقوق الإنسان

طارق درويش عن العفو الرئاسى: الرئيس السيسى يثبت جدارته فى القيادة الحكيمة

"إكسترا نيوز": مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة

محلل لـ"القاهرة الإخبارية": بكين لا تسعى لتغيير النظام العالمى الحالى

برنامج الفرصة.. منصة "Sprints" تفوز فى أولى منافسات الأقوياء

الأكثر قراءة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

مصطفى بكرى ينعى إسماعيل عتمان ويكشف دوره فى ثورة يناير 2011

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

سامى شرف: عبدالناصر كان يقول للوزراء فى الاجتماعات "اللى ناوى يوافقنى فى كل حاجة ما يقعدش"

تصنيف صندوقنا السيادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق