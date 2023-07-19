سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة محور اهتمام الملايين من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية والراغبين في أداء فريضة العمرة خلال الموسم المقبل 1445/2023 وذلك مع انطلاقه رسميا في أول شهر محرم.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البنوك المصرية

يتابع الملايين من المواطنين سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البنوك المصرية من خلال لوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها طوال اليوم، حيث يشهد سعر صرف العملة السعودية استقرارًا في حركة التداول منذ بداية عام 2023 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.12 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي الريال بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس استقر الريال عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال السعودي نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



في البنك العربي الأفريقي بلغت قيمة الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي بلغت قيمة الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك HSC بلغت قيمة الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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