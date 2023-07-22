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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 22-7-2023

أسعار الذهب فى مصر
أسعار الذهب فى مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-7-2023 في محلات الصاغة المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة اللذين استثمروا مدخراتهم في المعدن النفيس خلال الأيام الماضية باعتباره ملاذ آمن أو المقبيلن على الزواج، والذي شهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية عقب إعلان بيان البطالة، والتي جاءت إيجابية للدولار.


أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-7-2023 في محلات الصاغة المصرية

استقرار في أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-7-2023 في محلات الصاغة المصرية، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع العملة الأمريكية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سيعلن فيه رفع الفائدة من عدمه، وفقًا لتصريحات رئيس الفيدرالي الاجتماع الماضي.

وسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر والدول العربية مستوى 2165 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات لتسجل مستوى 1961 دولارًا، وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2474.25 جنيه.
الشراء 2468.5 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2268 جنيه.
الشراء 2262.75 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2165 جنيه.
الشراء 2160 جنيه.

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سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1855.75 جنيه.
الشراء 1851.5 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية 

البيع 1443.25 جنيه.
الشراء 1440 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية 

البيع 1237.25 جنيه.
الشراء 1234.25 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية 

البيع 927.75 جنيه.
الشراء 925.75 جنيه.

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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17320 جنيهًا.
الشراء 17280 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1963$.
الشراء 1962$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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