تفاصيل أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 21-7-2023
استقر سعر طن الحديد عند الانخفاضات التي سجلها منذ بداية الشهر الجاري، حيث اتجهت شركات الحديد إلى خفض سعر طن الحديد مع الركود الذي يسيطر على سوق مواد البناء، كما تراجع سعر الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 21-7-2023.
سعر طن الحديد في مصر
- سعر طن الحديد عز 38,800 جنيه
- سعر طن الحديد المصريين 37,800 جنيه
- سعر طن الحديد بشاى 38,200 جنيه
- سعر طن الحديد العتال 37,500 جنيه
- سعر طن الحديد عطية 37,000 جنيه
- سعر حديد بيانكو 36,700 جنيه
- سعر حديد العشري 37,100 جنيه
- سعر حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
- سعر حديد سرحان 36,500 جنيه
- سعر حديد المراكبى 37,000 جنيه
- سعر حديد الكومى 37,000 جنيه
- سعر حديد المعادى 36,800 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت المصريين 1,770 جنيها
- أسمنت المصري 1,840 جنيها
- أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
- أسمنت أسوان 1,780 جنيها
- أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
- أسمنت قنا 1,830 جنيها
- أسمنت التعمير 1,740 جنيها
- أسمنت المنيا 1,730 جنيها
- أسمنت البرج 1,850 جنيها
- أسمنت الماكس 1,900 جنيه