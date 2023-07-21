استقر سعر طن الحديد عند الانخفاضات التي سجلها منذ بداية الشهر الجاري، حيث اتجهت شركات الحديد إلى خفض سعر طن الحديد مع الركود الذي يسيطر على سوق مواد البناء، كما تراجع سعر الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 21-7-2023.

سعر طن الحديد في مصر

سعر طن الحديد عز 38,800 جنيه

سعر طن الحديد المصريين 37,800 جنيه

سعر طن الحديد بشاى 38,200 جنيه

سعر طن الحديد العتال 37,500 جنيه

سعر طن الحديد عطية 37,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 36,700 جنيه

سعر حديد العشري 37,100 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 37,000 جنيه

سعر حديد سرحان 36,500 جنيه

سعر حديد المراكبى 37,000 جنيه

سعر حديد الكومى 37,000 جنيه

سعر حديد المعادى 36,800 جنيه

سعر الأسمنت اليوم