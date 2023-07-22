براتب 4000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 500 فرصة عمل للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 500 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 38 سنة ، وذلك بإحدى شركات الاستثمار بمدينة نصر، وبراتب يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 400 عضو فريق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، و50 عامل مخازن، و50 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبدل انتقال.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، أو الاتصال على 01140441456، والتواصل مع المدير المسئول أحمد أبو العزم.