آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 تساؤل يطرحه الطلاب وأولياء أمورهم عبر المنصات الإلكترونية خاصة منذ انتهاء الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 حيث يتم حاليا الانتهاء من التصحيح وكافة أعمال الكنترول في جميع محافظات الجمهورية تهميدا لاعتمادها رسميا خلال الأيام المقبلة.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية تصحيح أوراق البابل شيت لطلاب الثانوية العامة تجرى بشكل إلكتروني داخل الكنترول الرئيسي بالمدينة التعلمية بـ6 أكتوبر بالإضافة إلى 11 كنترول مصغر تابعين له في كافة محافظات الجمهورية حيث أكدت نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها أن النتيجة مطمئنة حيث جاءت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعلميات مشددة للقائمين على أعمال التصحيح بالتمهم وعدم الاستعجال ليحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات وذلك لإعطاء كل طالب حقه مؤكدة أن النتيجة ستكون متزنة وستعبر عن مستوى الطالب التعلمي وقدراته الدراسية.

رابط الحصول على نتيحة الثانوية العامة 2022-2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين 12 يونيو وحتى يوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث يمكن الحصول عليها من خلال بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور لخدمة الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

ومن المقرران يتم إعلان النتيجة من خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان عام الوزارة حيث يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليتمكن كافة الحصول من الاستعلام عن نتائجهم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يتسائل الكثيرين عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد إعلان النتيجة حيث من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023 يعقبها الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية لطلاب الشعبة الأدبية وعلمي (علوم، رياضة).

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