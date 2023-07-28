لا يفوتك هذا المساء|الزمالك يُمطر شباك الاتحاد المنستيرى برباعية.. ووزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الباز يقترح على الحكومة العمل "أونلاين" طوال الأسبوع لتوفير الكهرباء

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على قرار الحكومة بجعل العمل يوم الأحد أونلاين، لموظفي الحكومة في الهيئات التي يمكن أن يتم العمل فيها أونلاين من أجل توفير الكهرباء.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بقترح على الحكومة تتخذ قرار إن يكون العمل خلال شهر أغسطس، وأسبوع من سبتمبر، أونلاين من البيت طول الوقت، وليس الأحد فقط، على غرار ما حدث في جائحة كورونا، لتخفيف الأحمال، وتخفيف الضغط على المواصلات، والناس تفهم إنها فترة محددة لتخفيف الأحمال". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460485

بوتين وزعماء القارة يعتمدون البيان الختامى لقمة "روسيا - إفريقيا"

تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعماء الأفارقة مساء اليوم الجمعة، البيان الختامي لقمة "روسيا - إفريقيا" الثانية.

كما تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الأفريقي للفترة من 2023 إلى 2026، حسبما أوردت شبكة “روسيا اليوم”. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460448

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية، عاد إلى أرض الوطن فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من مشاركته في قمة رأس المال البشري في إفريقيا 2023.

وأكد المصدر أن الدكتور رضا حجازي، سيزور، اليوم الجمعة، الكنترول الرئيسي للثانوية، للاطلاع على اللمسات النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2023. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460301

الزمالك يُمطر شباك الاتحاد المنستيرى برباعية فى مستهل مشواره بالبطولة العربية

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في البطولة العربية بفوز كبير على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف نظيفة.

سجل رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 26 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 43 وسيد عبدالله "نيمار" في الدقيقتين 56 و64. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460450

فوضى غير مسبوقة.. ماذا سيحدث فى إسرائيل بعد تمرير الإصلاحات القضائية؟

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، الإثنين الماضى، على مشروع قانون إلغاء «سبب المعقولية»، بتأييد ٦٤ عضو ائتلاف، فى جلسة قاطعها أعضاء البرلمان عن أحزاب المعارضة، وسط احتجاجات شعبية واسعة تضمنت اعتصامات وإضرابات وفوضى غير مسبوقة.

وبعد إقرار القانون نهائيًا، أصبح القضاء الإسرائيلى غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة الإسرائيلية تحت حجّة «عدم المعقولية»، الأمر الذى.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460411

مصدر أمنى ينفى ادعاءات الإخوان بإضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، كما أنه محاولة لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460441

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

من الموضوعات التي يزداد البحث عن في الوقت الحالي هو البحث عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الادبية كي يطمئن طلاب الشعبة الأدبية على مؤشرات النجاح لحين صدور نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال أيام قريبة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460237

القبض على عاطل أنهى حياة عامل طعنًا بالسكين فى بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بتهمة قتل عامل طعناً بالسكين لمعاتبته بالتعدي على شقيقته في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مستشفى قصر العيني يفيد بوصول عامل، 25 سنة، متوفى إثر طعنة نافذة بالبطن أدت إلى وفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460438

"شعبة الذهب" تُحذر المواطنين من عيار دخيل على السوق المحلية

حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة لطفي منيب، من ظهور بعض الأعيرة الدخيلة على الأسواق المصرية قد تؤدى إلى الخسارة فى حالة البيع، ومنها عيار 12، الذى انتشر بالأسواق مؤخرًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4460340