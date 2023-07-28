الباز يقترح على الحكومة العمل "أونلاين" طوال الأسبوع لتوفير الكهرباء

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على قرار الحكومة بجعل العمل يوم الأحد أونلاين، لموظفي الحكومة في الهيئات التي يمكن أن يتم العمل فيها أونلاين من أجل توفير الكهرباء.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بقترح على الحكومة تتخذ قرار إن يكون العمل خلال شهر أغسطس، وأسبوع من سبتمبر، أونلاين من البيت طول الوقت، وليس الأحد فقط، على غرار ما حدث في جائحة كورونا، لتخفيف الأحمال، وتخفيف الضغط على المواصلات، والناس تفهم إنها فترة محددة لتخفيف الأحمال".

وأردف: "لا بد أن تتعاون الحكومة والناس لحل المشكلة، كلنا في مركب واحدة، لماذا لا يصدر قرار الناس تعمل أونلاين من البيوت خلال شهر أغسطس لتخفيف للأحمال، وقد تصل المسألة حينها أن الكهرباء لا تنقطع".

وأكد أن استهلاك الكهرباء في البيوت أقل بكثير من المباني الحكومية، بسبب وجود تكييف مركزي.