"شعبة الذهب" تُحذر المواطنين من عيار دخيل على السوق المحلية

حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة لطفي منيب، من ظهور بعض الأعيرة الدخيلة على الأسواق المصرية قد تؤدى إلى الخسارة فى حالة البيع، ومنها عيار 12، الذى انتشر بالأسواق مؤخرًا.

الأعيرة الدخيلة على الأسواق المصرية

وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، فى تصريحات له، أن السوق المحلية تعترف بعيار 21، و 18، ولكن عيار 12 هو دخيل جديد على السوق.

عيار 12

كما أشار لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، إلى أن تواجد عيار 12 يعتبر تجربة لكن لا يكون عليه إقبال، ولذلك حالة البيع ستنتج عنه خسارة، لأن المصنعية تكون عليه عالية وقت البيع.

سعر الذهب

وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2150 للجرامًا، وأن هذا السعر مناسب للشراء، وأن الفترة المقبلة من الممكن أن تكون هناك ارتفاعات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، 2474.25 جنيه للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2165 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1855.75 جنيه للجرام، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17320 جنيهًا.