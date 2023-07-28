الزمالك يُمطر شباك الاتحاد المنستيرى برباعية فى مستهل مشواره بالبطولة العربية

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في البطولة العربية بفوز كبير على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف نظيفة.

سجل رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 26 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 43 وسيد عبدالله "نيمار" في الدقيقتين 56 و64.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة التي تضم النصر والشباب السعودي.

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء في البداية، وسدد زيزو الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وارتدت من الحائط البشري.

وأرسل أحمد فتوح تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه شيكابالا مرت مباشرة لخارج الملعب.

أخطر فرص الشوط كان لصالح فريق الاتحاد المنستيري في الدقيقة 15 بعد تسديدة من إدريس المحيرصي من الركلة الثابتة، وارتدت من الحائط البشري وتابعها إدريس المحيرصي بتسديدة ثانية، ولكن ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

وسدد نبيل عماد دونجا كرة قوية في الدقيقة 19 من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قبل أن يشتتها الدفاع وترتد إلى سيف الجزيري الذي سدد بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

في الدقيقة 37 زيزو توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة، ولكن تصدى لها الحارس بشير بن سعيد بثبات.

واستطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 43 بعد تمريرة رائعة من شيكابالا قبل أن يسددها زيزو بباطن قدمه اليمنى على يسار الحارس بشير بن سعيد.



أحداث الشوط الثاني

تعرض إبراهيما نداي لإصابة قوية وتوقفت المباراة في الدقيقة 49 ليتلقى العلاج.

وسجل سيد نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعدما انطلق سيف الدين الجزيري على الجانب الأيمن بمجهود رائع، ثم أرسل تمريرة أمام المرمى سددها سيد عبدالله لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعد تمريرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار قابلها سيد عبدالله بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني سكنت الشباك.

في الدقيقة 77 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها حسام عبدالمجيد برأسية من على القائم الثاني، ولكن ارتدت من القائم الأيمن.