بوتين وزعماء القارة يعتمدون البيان الختامى لقمة "روسيا - إفريقيا"

تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعماء الأفارقة مساء اليوم الجمعة، البيان الختامي لقمة "روسيا - إفريقيا" الثانية.

كما تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الأفريقي للفترة من 2023 إلى 2026، حسبما أوردت شبكة “روسيا اليوم”.

وجرى خلال القمة الروسية الأفريقية، إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود والوثائق الأخرى في مختلف مجالات التعاون الروسي الأفريقي.

وقال “بوتين” إن المشاركين في "القمة الروسية -الأفريقية"، وافقوا على إعلان القمة الثانية واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026، مؤكدًا أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا.

تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

وأشار “بوتين” إلى أن روسيا وإفريقيا أكدوا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. وقال: "التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة قد تم التأكيد عليه من جديد".

ولفت “بوتين” إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الإفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الإفريقية.

وصرح بوتين في وقت سابق بأن روسيا أبرمت اتفاقيات تعاون عسكري- تقني مع أكثر من 40 دولة إفريقية.

تحدي النظام الاستعماري

وأكد الرئيس الروسي أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

كما أكد أنه سيكون هناك آلية عمل وتنسيق بين روسيا وإفريقيا في المرحلة المقبلة، مضيفًا: "لدينا خطة عمل مع إفريقيا حتى 2026 وهدف لزيادة التبادل التجاري وبنيته التحتية والانتقال للتسويات بالعملات المحلية".

ونوه بأن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائنا الأفارقة خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية، مردفًا: "شركاتنا منفتحة لتسليم الشركاء الأفارقة التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والرياضي".

وشدد “بوتين” على أن روسيا ستقدم مساعدة للدول الأفريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة لذلك إلى مليار ونصف روبل، مشيرًا إلى أن روسيا ستواصل إمداد الدول الإفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.

وانطلقت قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني، أمس الخميس في مدينة سان بطرسبورج الروسية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.