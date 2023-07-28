القبض على عاطل أنهى حياة عامل طعنًا بالسكين فى بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بتهمة قتل عامل طعناً بالسكين لمعاتبته بالتعدي على شقيقته في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مستشفى قصر العيني يفيد بوصول عامل، 25 سنة، متوفى إثر طعنة نافذة بالبطن أدت إلى وفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بها آثار طعنة نافذة بالبطن، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.