ترتفع معدلات البحث عن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس في امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 والتي انتهي 13 يوليو الجاري.



الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس



في هذا التقرير يستعرض موقع "الدستور" لجمهوره الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس فور إعلانها والتي من المتوقع أن تصدر خلال أيام.





يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي فور ظهورها من خلال رابط موقع الدستور الموجود هنا

https://natega.dostor.org/



والذي يكون البحث فيه عن طريق رقم جلوس الطالب فور إعلان النتيجة بشكل رسمي.

في الوقت الحالي يمكن أن يسجل الطالب بياناته كي يحصل على النتيجة فور ظهورها

سجّل اسمك ورقمك جلوسك والبريد الإلكتروني الخاص بك ورقم هاتفك وتصلك رسالة بتفاصيل درجاتك فور اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الموقع الرسمي لموقع الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم

ويمكن كذلك الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو الموجود هنا



http://thanwya.emis.gov.eg/



ويكون مفعل بانر واضح للحصول على نتيجة الثانوية العامة من الموقع فور اعتمادها وإعلان الحصول عليها من موقع الوزارة

يتاح الاستعلام برقم الجلوس

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

مادة اللغة العربية مجموع درجاتها ٨٠ درجة

يبلغ عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها ١٠ درجات

وعدد الأسئلة الموضوعية ٥١ سؤالًا بمجموع ٧٠ درجة

يصبح إجمالي عدد الأسئلة ٥٥ سؤالًا



مادة اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية) مجموع درجاتها ٥٠ درجة

يبلغ عدد الأسئلة المقالية ٣ أسئلة مخصص لها ٨ درجات

والاسئلة الموضوعية ٣٤ سؤالًا مخصص لها ٤٢ درجة

يصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣٧ سؤالًا



مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية)

مجموعها الكلي ٤٠ درجة

عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لهما ٦ درجات

والأسئلة الموضوعية ٢٩ سؤالًا مخصص لها ٣٤ درجة

يصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣١ سؤالًا



المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا)

مجموعها الكلي ٦٠ درجة

عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات

والأسئلة الموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة يصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا



المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع)

مجموع درجاتها ٦٠ درجة

يبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات

والأسئلة الموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة

يصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا



مادة الرياضيات البحتة مجموع درجاتها ٦٠ درجة

٣٠ درجة لمادة الجبر والهندسة: عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات

والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة

إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

مادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها ٣٠ درجة

عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات

و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة

إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها ٦٠ درجة

٣٠ درجة لمادة الاستاتيكا

يبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات

والموضوعية ١٨ سؤالاً مخصص لها ٢٦ درجة

إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها ٣٠ درجة

عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات

و١٨ سؤالاً موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة

إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

