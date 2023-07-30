توفر وزارة التربية والتعليم لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، والذي سيتم تفعليه فور انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي في تصريحات صحفية سابقة أنه سيتم تفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة 3 ثانوي.

وكانت بعض المصادر المطلعة قد أكدت في تصريحات للدستور أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم اعتمادها غدًا الإثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة والتي سيتم فيه إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 وتوفير لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط https://moe.gov.eg/ar/search/

نتيجة الثانوية العامة 2023

ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الصفحة

وبعدها اضغط على بوابة مركز المعلومات ، ومنها بوابة الثانوية العامة والتي ستوفر نتيجة 3 ثانوي 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

نسب النجاح في نتيجة 3 ثانوي 2023

بلغت نسب النجاح في نتيجة 3 ثانوي 2023 في المواد التي أدى فيها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم أكثر من 90 %في أغلب المواد وفق المؤشرات التي أعلنها رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجاءت مؤشرات النجاح في مواد الثانوية العامة كالتالي:

مادة اللغة العربية: 90%

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 91 %

مادة اللغة الأجنبية الثانية: 91%

مادة الجغرافيا: 91%

مادة التاريخ: 90.2%

مادة علم النفس والاجتماع: 93.9%

مادة الفيزياء: 91%

مادة الكيمياء: 88%

مادة الرياضيات التطبيقية: 88%

مادة الجيولوجيا: 91%

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