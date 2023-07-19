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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبول 3 تظلمات والموافقة على 19 طلب تقنين أرض ملك الدولة فى بني سويف

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (116) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية، ومسئولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 3 تظلمات و الموافقة على 21 طلب (19 طلب جديد +2 إعادة عرض) ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 4373 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود المُحررة  3005( 2349 عقد مباني+  656 عقد زراعة)، في حين يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف، ورؤساء الوحدات المحلية  السبع، ومديرو إدارات الشئون المالية والشئون القانونية بالمحافظة ومباحث المرور

ناقش الاجتماع عددًامن الموضوعات والطلبات الخاصة بالبدل بين السيارات على خطوط السير داخل بعض  المراكز، وبحث الموقف القانون الخاص باستخراج تراخيص بعض السيارات، وكذا مناقشة بعض مقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات وتسهيل الخدمة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد أملاك الدولة بلال حبش رؤساء المدن

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