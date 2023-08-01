بالدرجات.. الحد الأدنى لـ تنسيق الكليات 2023 علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 علمي وأدبي، بعد أن ظهرت أمس نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

بالدرجات الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 علمي وأدبي

حددت وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين، الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 علمي وأدبي وفق متوسط الدرجات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة، وجاء الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 لشعبة علمي علوم 362 درجة بنسبة 88.29% للشعبة العلمية.

وجاء الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى أدبي بنحو 289.5 درجة بنسبة 70.61 % الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 ، وجاء الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 للشعبة الهندسية بنحو 342 درجة بنسبة 83.41 % .

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء التقديم لتنسيق الكليات المرحلة الأولى ليبدأ يوم السبت المقبل 5 أغسطس، وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس داخل معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، ويكون التقديم إلى تنسيق الكليات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

رابط موقع التنسيق الالكتروني لتقديم الكليات

خصصت وزارة التعليم العالي رابط الكتروني لتقديم تنسيق الكليات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكتروني https://tansik.digital.gov.eg/ ، وجهزت الوزارة فيديو توضيحي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الالكترونى طريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ولا يقتصر دور موقع التنسيق الالكتروني على تقديم الكليات للثانوية العامة فقط، بل يمكن من خلاله الحجز لأداء اختبار القدرات لعام 2023)، وكذلك خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، و خدمات تنسيق الشهادات الفنية ، خدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة ، وخدمات تنسيق الشهادات المعادلة ، و مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى.